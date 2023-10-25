Пенсионер спас школьника от грабителя в Щелкове

Фото: ГСУ СК России по Московской области

В подмосковном Щелкове задержали 35-летнего мужчину по подозрению в попытке ограбления несовершеннолетнего. Предполагаемого злоумышленника задержал местный житель-пенсионер, сообщается в телеграм-канале подмосковного главка Следственного комитета (СК) РФ.

"По данным следствия, 23 октября 2023 года подозреваемый похитил мобильный телефон из рук ребенка, применив при этом насилие. Однако довести до конца преступление не смог, поскольку его действия были пресечены очевидцем", – говорится в сообщении.

По факту произошедшего в отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30 и пункту "г" части 2 статьи 161 УК РФ. В ближайшее время ему планируют предъявить обвинение.

Между тем пенсионера 1951 года рождения, который оказал мальчику помощь и остановил вероятного преступника, решили наградить, сообщается на сайте МВД РФ по Московской области.

Мужчина преградил подозреваемому путь, когда тот пытался сбежать, и удерживал его до приезда сотрудников полиции.

"Начальником подмосковного главка принято решение о награждении мужчины, который не остался равнодушным и оказал содействие сотрудникам полиции в задержании злоумышленника", – говорится в сообщении.

Однако сам пенсионер в беседе с RT назвал свой поступок обычным. Он заявил, что подобным образом поступил бы "любой нормальный мужик".

"Обезвредил его, даже не думал над тем, стоит вмешиваться или нет. Сейчас на меня свалилось внимание, которого я, честно, не ожидал. Мне даже немного неловко, что из-за обычного поступка к моей персоне столько внимания", – сказал мужчина.

В свою очередь, глава городского округа Щелково Андрей Булгаков сообщил, что власти собираются оказать спасшему школьника пенсионеру всестороннюю поддержку, и заявил, что гордится его поступком.

До этого пассажир Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метро решил присвоить мобильный телефон, который мужчина случайно оставил на сиденье. Стоимость смартфона составляла около 22 тысяч рублей. В результате преступника задержали.



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