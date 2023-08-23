В Москве задержали курьера, укравшего у клиента электровелосипеды на 1,2 млн рублей

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Столичные полицейские задержали курьера по подозрению в краже у заказчика электровелосипедов общей стоимостью 1,2 миллиона рублей. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД РФ по Москве.

"На улице Смоленской сотрудники уголовного розыска ОМВД РФ по району Северное Измайлово в результате оперативно-разыскных мероприятий задержали 27-летнего сотрудника службы доставки, подозреваемого в хищении чужого имущества", – отметили в пресс-службе.

Согласно предварительным данным, 26-летний мужчина решил приобрести через интернет-магазин несколько электровелосипедов и запчасти к ним, общая стоимость покупки составила 1,2 миллиона рублей. Позже он договорился с задержанным о доставке товара.

Курьер решил не отдавать товар заказчику и отвез все электровелосипеды в комиссионный магазин, получив за них 250 тысяч рублей и распорядившись деньгами по своему усмотрению, добавили в ведомстве.

По словам сотрудников пресс-службы, в отношении курьера завели уголовное дело по статье "Мошенничество", ему избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее в Москве задержали мужчину, подозреваемого в краже в сетевом ресторане на Первомайской улице. Отмечалось, что, приехав после поступившего сигнала тревоги, сотрудники Росгвардии увидели, как неизвестный сбегает с места преступления, им удалось задержать его и выяснить, что он проник в ресторан путем отжатия входной двери и украл два планшета, а также деньги.



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