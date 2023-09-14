Подозреваемого в убийстве двух мужчин на Фестивальной улице в Москве арестовали

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Мужчина, подозреваемый в убийстве двух человек, тела которых были найдены на Фестивальной улице в Москве, был заключен под стражу до 12 ноября. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале Московских судов общей юрисдикции.

"Головинский районный суд решил в отношении обвиняемого Махамаджонова Хасанбоя Хамрали угли 2000 года рождения, уроженца и гражданина Республики Узбекистан, неработающего, несудимого, избрать меру пресечения в виде заключения под стражу на один месяц 30 суток, то есть до 12 ноября 2023 года", – указано в сообщении.

Утром 12 сентября в парковой зоне вблизи Фестивальной улицы на севере Москвы было обнаружено обезглавленное тело мужчины. На его теле также удалось обнаружить признаки насильственной смерти в виде колото-резаных ранений в области шеи, головы и туловища.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство", расследование которого проконтролирует столичная прокуратура.

В этот же день было обнаружено второе тело обезглавленного мужчины в квартире жилого дома на Фестивальной улице. Правоохранители и оперативно-следственная группа занимаются выяснением обстоятельств смерти двух мужчин. В скором времени полицейским удалось задержать подозреваемого.



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