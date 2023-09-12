СК: задержан мужчина, подозреваемый в совершении правонарушений на Фестивальной улице

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Мужчина, которого подозревают в совершении убийства в квартире на Фестивальной улице в Москве, задержан. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного главка Следственного комитета (СК) РФ.

В сообщении подчеркнули, что в ближайшее время его доставят в подразделение московского СК для проведения следственных действий. Кроме того, задержанного проверяют на причастность к убийству молодого человека, совершенному в парке на севере города.

Отмечается, что следователи формируют документы для назначения амбулаторной психолого-психиатрической экспертизы в отношении мужчины. Эксперты изучают записи с камер видеонаблюдения.

Утром 12 сентября обезглавленное тело мужчины обнаружили в парковой зоне около Фестивальной улицы. По данным следствия, на теле погибшего были признаки насильственной смерти в виде колото-резаных ранений в области шеи, головы и туловища.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 Уголовного кодекса РФ ("Убийство"). Расследование контролирует столичная прокуратура.

Днем этого же дня был обнаружен второй труп обезглавленного мужчины в квартире жилого дома на Фестивальной улице. Правоохранители и оперативно-следственная группа занимаются выяснением обстоятельств смерти двух мужчин.

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