Обезглавленное тело мужчины обнаружили на севере Москвы

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Обезглавленное тело мужчины обнаружили в парковой зоне около Фестивальной улицы на севере Москвы. Об этом сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры.

"По данным следствия, 12 сентября 2023 года на территории одного из парков, расположенных на территории северного округа, обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти в виде колото-резаных ранений в области шеи, головы и туловища", – говорится в сообщении Следственного комитета РФ в телеграм-канале.

На месте происшествия работу полиции координирует заместитель Головинского межрайонного прокурора Александр Атаев.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 Уголовного кодекса РФ ("убийство"). Расследование контролирует столичная прокуратура.

Следователи работают на месте происшествия и проводят следственные действия для установления картины случившегося.

Ранее 20-летнюю женщину в Анапе обвинили в убийстве своего трехмесячного сына. Согласно данным правоохранителей, женщина находилась с младенцем дома и нанесла ему удар ножом, а после попыталась покончить с собой.

До этого прохожие нашли годовалого ребенка около дома на Сельскохозяйственной улице на северо-востоке Москвы. Его госпитализировали.

Двое несовершеннолетних скинули с моста беременную девушку на Колыме