Суд арестовал отца ребенка, тело которого нашли на дне реки в Ростове

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Мужчину в Ростове-на-Дону арестовали по подозрению в убийстве 7-летнего сына, тело которого нашли на дне реки. Решение вынес Ленинский районный суд, сообщает РИА Новости.

"Избрать подозреваемому Ведмецкому Александру Владимировичу меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 29 июля 2022 года включительно", – сказал судья.

Тело ребенка было найдено в вещевой сумке на дне реки Темерник в Ростове-на-Дону в понедельник, 30 мая. По подозрению в убийстве правоохранители задержали 32-летнего отца ребенка. По словам мужчины, утром 28 мая он увидел, что мальчик умер, и, испугавшись, положил его тело в сумку и сбросил в реку.

На допросе отец погибшего ребенка признался, что регулярно причинял телесные повреждения мальчику. Однако версию убийства Ведмецкий отрицает. В настоящее время это проверяют представители Следственного комитета.