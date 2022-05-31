Юрист рассказала, что грозит отцу, выбросившему тело своего ребенка в реку в Ростове

В Ростове-на-Дону обнаружили сумку с телом маленького мальчика на дне реки Темерник. По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело. По подозрению в убийстве задержали отца ребенка. Рассказываем, что известно о трагедии.



"Уложил тело в сумку и сбросил в реку"

Фото: телеграм-канал SHOT

30 мая в региональном следственном управлении СК РФ рассказали об обнаружении в Ростове-на-Дону на дне реки Темерник сумки с телом семилетнего мальчика. В связи с этим было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство малолетнего". По подозрению в преступлении задержали отца ребенка, которым оказался 32-летний местный житель.





пресс-служба следственного управления СК РФ по Ростовской области Он пояснил, что рано утром 28 мая увидел, что ребенок не подает признаков жизни, после этого, испугавшись, уложил его тело в вещевую сумку и сбросил в реку.

Отмечается, что следователи проверят версию отца. Вместе с тем уже был назначен ряд экспертиз, в том числе судебно-медицинская для установления причин гибели мальчика.

По данным СМИ, страшную находку первым обнаружил рыбак. С его слов, на дне сумки лежали камни, а само тело ребенка было упаковано в пакет. По предварительным сведениям, мальчик, вероятно, подвергся сексуальному насилию. Также, судя по отметинам, о ребенка могли тушить сигареты, сообщает Life.ru.

По информации телеграм-канала SHOT, подозреваемый в убийстве признался, что регулярно избивал сына шнуром, от чего на теле мальчика оставались рубцы. Вместе с тем всякие подозрения в изнасиловании мужчина отрицает. Задержанный якобы утверждает, что мальчик ему не родной сын. Со слов подозреваемого, он оформил ребенка на себя, поскольку влюбился в его мать. Ее местоположение сейчас выясняют. Предположительно, подозреваемый в убийстве был ранее судим за наркотики.



"Может больше не выйти на свободу"

Местные жители отмечают, что временами видели мужчину выпившим. В целом соседи характеризуют семью как неблагополучную. Ребенок якобы часто гулял сам по себе, выглядя при этом неопрятным и истощенным, рассказали они РЕН ТВ.

"Он (ребенок. – Прим. ред.) был худой очень, неопрятно одетый, чумазенький", – вспоминает местная жительница.

Со слов женщины, мальчик отказывался от помощи, хотя она предлагала ему еду и воду. Еще один сосед вспомнил, что ребенок выгуливал большую собаку, с которой вряд ли бы справился, если бы та решила убежать.

Юрист Мария Ярмуш в интервью с Москвой 24 допустила, что, помимо убийства, в деле могут появиться и новые эпизоды, такие как изнасилование и истязание, если данные факты будут доказаны во время экспертизы. В таком случае подозреваемому вынесут единый приговор c учетом совокупности преступлений.





Мария Ярмуш юрист Мужчина вполне может больше не выйти на свободу по совокупности обвинений. Например, если медэкспертиза подтвердит, что отец ребенка изнасиловал его перед убийством, а также если действительно есть старые следы, свидетельствующие о постоянных истязаниях.

По словам эксперта, в подобных случаях обычно назначается психолого-психиатрическая экспертиза, чтобы определить вменяемость человека. Дело в том, что невменяемых преступников нельзя привлечь к уголовной ответственности. Вместо тюрьмы их отправляют в психиатрическую лечебницу.

Однако, если мужчину признают здоровым и докажут его вину, он не сможет апеллировать к состоянию аффекта, потому что вполне сознательно попытался скрыть тело, предположила юрист.

