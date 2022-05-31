Жительница Красноярского края избивала ребенка-инвалида и отправляла видео его отцу

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В Красноярском крае возбуждено дело о жестоком обращении матери с малолетним ребенком-инвалидом. Женщина снимала избиения и отправляла видео его отцу, говорится в сообщении на сайте прокуратуры региона.

Уточняется, что в ходе мониторинга в одной из соцсетей были найдены две видеозаписи, на которых мать неоднократно наносит удары по телу ребенка и нецензурно выражается. Прокуратура установила местонахождение женщины. Оказалось, что она проживает с двумя малолетними детьми.

"Она подтвердила, что причиняла побои полуторагодовалому ребенку-инвалиду, имеющему сердечное заболевание, записывала видео побоев на телефон и передавала запись отцу ребенка, с которым у нее сложились неприязненные отношения после развода", – говорится в сообщении.

В прокуратуре уточнили, что дети были изъяты у женщины и помещены в учреждение здравоохранения для обследования. В настоящее время рассматривается вопрос о лишении ее родительских прав.

Ранее сообщалось, что мать восьмимесячных близнецов, которых нашли истощенными в квартире в Перове, арестовали. Под стражу также заключили и 43-летнего отца детей.

Двух истощенных грудных детей нашли в квартире жилого дома на улице Плеханова утром 16 февраля. По данному факту возбудили уголовное дело. По информации следователей, с конца мая 2021 года по февраль 2022 года супруги систематически причиняли физические и психические страдания детям, что привело к ухудшению их здоровья.

