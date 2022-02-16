Уголовное дело возбуждено после обнаружения истощенных детей в Перове

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Москвы"

Правоохранители возбудили уголовное дело после обнаружения двух истощенных грудных детей в квартире жилого дома на улице Плеханова в районе Перово.

Младенцы-близнецы находились в тяжелом состоянии и были доставлены в одну из столичных больниц.

"Возбуждено уголовное дело по статье 156, 117 УК РФ ("Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, истязание")", – говорится в сообщении прокуратуры Москвы в телеграм-канале.

По предварительной информации, детей некоторое время не кормили.

Родители близнецов ранее уже лишались родительских прав в отношении других детей. Их действия оценит прокуратура.

Ранее Следственный комитет организовал проверку после публикации сообщений о матери из Тольятти, которая держит своих маленьких детей без еды и одежды в антисанитарных условиях.

