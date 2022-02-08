СК проверит данные о матери из Тольятти, держащей детей в антисанитарии

15:03
Фото: samara.sledcom.ru
Следственный комитет организовал проверку после публикации сообщений о матери из Тольятти, которая держит своих маленьких детей без еды и одежды в антисанитарных условиях. Об этом сообщается на сайте управления СК по Самарской области.
Волонтеры посетили семью и обнаружили, что двухлетняя девочка ходит по дому без одежды и спит на грязном матрасе. Также, по их словам, квартира захламлена бутылками от алкоголя.
"Из публикации следует, что женщина ведет асоциальный образ жизни, злоупотребляет спиртными напитками и проявляет агрессию по отношению к соседям. В квартире также находятся трое малолетних детей, при этом они проживают в антисанитарных условиях и не обеспечены достаточным количеством продуктов питания", – говорится в сообщении.
Также, по данным СК, мать применяет к детям насильственные методы воспитания. По данному факту ведомство начало проверку по признакам совершения преступления по статьям 117 УК РФ ("Истязание") и 156 УК РФ ("Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего"), в рамках которой оценит исполнение требований закона о защите детей.
Ранее Следственный комитет начал проверку после публикации в СМИ сообщений о жителе Тюмени, который якобы избивает свою несовершеннолетнюю дочь с инвалидностью и подвергает ее сексуальному насилию.
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