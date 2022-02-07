СК проверит сообщения о насилии над девочкой-инвалидом в Тюмени

Фото: ТАСС/Ведомости/Максим Стулов

Следственный комитет начал проверку после публикации в СМИ сообщений о жителе Тюмени, который якобы избивает свою несовершеннолетнюю дочь с инвалидностью и подвергает ее сексуальному насилию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального управления СК.

"Сообщается о том, что в городе Тюмени 12-летняя недееспособная девочка подвергается избиению, насильственным действиям сексуального характера со стороны своего отца. Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области организована доследственная проверка", – сказали в ведомстве.

Там уточнили, что Следственный комитет проверит изложенные в публикациях данные, даст правовую оценку установленным фактам и примет необходимое процессуальное решение в соответствии с законом.

Ранее в Тюмени возбудили уголовное дело по части 1 статьи 111 УК РФ о причинении тяжкого вреда здоровью после избиения женщины бывшим сожителем. Она была госпитализирована с телесными повреждениями.

Губернатор Тюменской области Александр Моор заявил, что расценивает такой поступок как аморальный, призвав полицию внимательно разобраться с этим делом.