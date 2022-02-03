Жителя Омска по фамилии Живодер подозревают в истязании девятимесячного ребенка

15:32
Фото: СУ СК РФ по Омской области
Жителя Омска задержали по подозрению в истязании девятимесячного сына своей сожительницы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу следственного управления СК РФ по Омской области.
Задержанного мужчину зовут Павел Живодер. Отмечается, что мальчика истязали несколько дней, в результате чего у него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, субдуральную гематому и судороги.
"Мужчина с целью наказания и причинения физических страданий 9-месячному ребенку, у которого имеется инвалидность, систематически наносил множественные удары по голове последнего, а также брал его за ноги, переворачивал вниз головой и тряс его. Когда он увидел, что ребенку уже стало очень плохо, позвонил своей сожительнице – матери ребенка", – рассказали в управлении.
Когда женщина вернулась домой, то вызвала полицию. Состояние ребенка оценивается как тяжелое.
Сообщается, что 32-летний мужчина переехал из Нижневартовска в Омск с женщиной и ее тремя малолетними детьми от разных отцов. Женщина оставила детей с сожителем, так как уезжала в прежний город для оформления пособия.
Ранее сообщалось, что отчим в Новокузнецком районе Кемеровской области истязал пасынка, прижигая ему утюгом руки и ноги. По данному факту возбуждено дело по статье "Истязание, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего". Следователи предъявили 32-летнему жителю Новокузнецкого района обвинение.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: