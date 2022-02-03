Жителя Омска по фамилии Живодер подозревают в истязании девятимесячного ребенка

Фото: СУ СК РФ по Омской области

Жителя Омска задержали по подозрению в истязании девятимесячного сына своей сожительницы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу следственного управления СК РФ по Омской области.

Задержанного мужчину зовут Павел Живодер. Отмечается, что мальчика истязали несколько дней, в результате чего у него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, субдуральную гематому и судороги.

"Мужчина с целью наказания и причинения физических страданий 9-месячному ребенку, у которого имеется инвалидность, систематически наносил множественные удары по голове последнего, а также брал его за ноги, переворачивал вниз головой и тряс его. Когда он увидел, что ребенку уже стало очень плохо, позвонил своей сожительнице – матери ребенка", – рассказали в управлении.

Когда женщина вернулась домой, то вызвала полицию. Состояние ребенка оценивается как тяжелое.

Сообщается, что 32-летний мужчина переехал из Нижневартовска в Омск с женщиной и ее тремя малолетними детьми от разных отцов. Женщина оставила детей с сожителем, так как уезжала в прежний город для оформления пособия.

Ранее сообщалось, что отчим в Новокузнецком районе Кемеровской области истязал пасынка, прижигая ему утюгом руки и ноги. По данному факту возбуждено дело по статье "Истязание, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего". Следователи предъявили 32-летнему жителю Новокузнецкого района обвинение.

