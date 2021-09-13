Детский омбудсмен Петербурга рассказала о состоянии детей, которых мать держала на цепи

13 сентября, 23:59
Фото: depositphotos/by_ShiShkin
Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге Анна Митянина рассказала о состоянии двоих детей шести и восьми лет, которых мать держала на цепи и била палкой.
По словам омбудсмена, оба ребенка сейчас находятся в больнице, их жизни ничего не угрожает. У мальчика ссадины и царапины, уточнила Митянина, девочка находится в состоянии средней тяжести.
"Мальчик контактный, хорошо ест, хорошо спит, хорошо общается. Надеюсь, что его состояние будет стабильное, и он будет поправляться. Средняя девочка также находится в больнице. У нее состояние средней тяжести, она получает лечение", – приводит слова детского омбудсмена Петербурга РИА Новости.
В понедельник, 13 сентября, в Петербурге арестовали 31-летнюю женщину, подозреваемую в истязании собственных детей. По версии следствия, она их била деревянной палкой, держала на цепи в коридоре квартиры и плохо кормила. Возбуждено уголовное дело.
Ранее сообщалось, что в детской инфекционной больнице Петербурга начата проверка после сообщений о том, что трехлетнего сироту привязывали колготками к стулу и кровати. Видео случившегося были опубликованы в социальных сетях и СМИ, ими поделилась мама одного из пациентов.
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