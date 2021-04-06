Соседка рассказала о жизни девочки, которую истязали в Ростовской области

18:50
Фото: телеграм-канал LIFE SHOT
Соседка супругов из города Новошахтинск Ростовской области, которые подозреваются в истязании ребенка, рассказала, что организм 8-летней Альбины истощен и сильно обезвожен. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Ларисы Буренко, в марте она зашла к соседям за сахаром и увидела, что девочка лежит на матрасе на полу с красным глазом. Как рассказали ей супруги, у ребенка был ячмень.
Она также добавила, что 2 апреля, когда соседи выпивали на улице, а Альбины нигде не было, они позвонили родному отцу ребенка и его сестре.
"Заходим в дом, видим, что она там лежит на полу, и связанные ручки", – вспомнила Буренко.
По информации СК, мать и отчим постоянно избивали девочку за незначительные проступки. Кроме того, они ежедневно связывали ребенку руки и ноги веревками и колготками. Уголовное дело возбудили по статье "Истязание", мать и отчим арестованы.
Ранее сообщалось, что в Москве суд арестовал женщину, подозреваемую в издевательствах над 10-летней девочкой, которая находится под ее опекой.
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