После видео из Петербурга, где сироту в больнице привязали к стулу, организована проверка

16:59
Фото: телеграм-канал "Подъем"
По факту инцидента в детской инфекционной больнице Санкт-Петербурга, где трехлетнего сироту привязывали колготками к стулу и кровати, организована проверка. Об этом сообщил пресс-секретарь уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге Александр Попейко.
Видео случившегося были опубликованы в социальных сетях и СМИ, им поделилась мама одного из пациентов больницы. Судя по кадрам, трехлетнего ребенка сначала привязали колготками к перилам кроватки, а потом к ножке стульчика для кормления.
"По данному факту специалистами аппарата уполномоченного по правам ребенка совместно со специалистами комитета здравоохранения был произведен рабочий выезд, где инициирована проверка всех фактов и привлечение к ответственности. На сегодня ребенку ничего не угрожает, он по-прежнему проходит лечение в детской инфекционной больнице, с ним будет оставаться круглосуточная няня до полного его выздоровления", – заявил Александр Попейко.
Ранее стало известно, что в Госдуме считают возможным ввести обязательную психолого-педагогическую подготовку для усыновителей. Инициатива, предлагающая сделать обязательной психолого-педагогическую подготовку для граждан, решивших усыновить ребенка, поступила от Законодательного собрания Санкт-Петербурга.
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