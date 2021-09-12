В петербургской больнице медики привязали к стулу трехлетнего сироту

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Мама одного из юных пациентов городской больницы Санкт-Петербурга пожаловалась на неподобающее отношение к детям со стороны медперсонала. Она сообщила, что медики привязали колготками к стулу для кормления трехлетнего сироту. Видео инцидента опубликовал "Пятый канал".

Женщина также добавила, что с ребенком обращаются "словно с собакой".

Судя по кадрам, ноги мальчика привязали колготками к основанию стульчика так, что он почти не мог двигаться.

Петербурженка отметила, что ребенок несколько отстает в развитии, поскольку у него нет возможности играть, двигаться и общаться с другими детьми.

"Перенеся столько издевательств, унижений и боли – дети не могут остаться такими же. Пока карапузы гуляют с мамами на площадках, он сидит один в железной кровати или манеже или привязан к стулу. Плакать бесполезно – никто не услышит." – высказалась женщина.

Точная причина, по которой ребенка привязали к стулу, не называется. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова предложила закрепить наставничество для сирот на федеральном уровне. По словам детского омбудсмена, сейчас подобная практика применяется лишь в некоторых учреждениях. Например, на Ставрополье.

