Поклонская указала на недоработки в системе здравоохранения

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Член комитета Госдумы по международным делам Госдумы Наталья Поклонская рассказала, что перенесла COVID-19 и лично увидела некоторые проблемы в здравоохранении. Об этом сообщает РИА Новости.

"Болела коронавирусом. Температура была, но, слава богу, выздоровела", – заявила она.

Поклонская выделила недочеты, с которыми столкнулась.

"К примеру, на мою просьбу подсказать номер телефона для вызова на дом медика для сдачи анализов на COVID-19 не смог ответить даже министр здравоохранения республики", – поделилась депутат.

Ранее СМИ сообщили, что Поклонская в скором времени может занять должность посла РФ в Кабо-Верде. Отмечалось, что для нее уже были подготовлены соответствующие документы.

Позднее данную информацию подтвердил первый замглавы комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. Он сообщил, что в ближайшее время состоится заседание комитета по вопросу назначения Поклонской на должность посла.

