Кузнецова предложила закрепить наставничество для сирот на федеральном уровне

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Программу наставничества для детей-сирот следует распространить на федеральном уровне, убеждена уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова.

"Сегодня мы говорили о наставниках. Эта практика развивается в учреждении, это правильно, это важно, и мы считаем, что надо добиваться того, чтобы наставничество вошло в федеральное законодательство для того, чтобы это было повсеместно закреплено", – заявила Кузнецова.

По словам детского омбудсмена, сейчас подобная практика применяется лишь в некоторых учреждениях. Например, на Ставрополье.

"Это находка этого учреждения. В других учреждениях где-то точечно эти решения есть. Но ребенку нужен тот, кто будет с ним по жизни дальше. Тот значимый взрослый, к которому он может обратиться за помощью, за советом, даже когда речь идет о самых простых вещах", – добавила Кузнецова.

Программы наставничества внедряют как в школах, так и в студенческой сфере. Примером подобного взаимодействия может служить программа образовательного центра "Сириус", в рамках которой лучшие студенты получают работу и могут помогать в реализации различных исследовательских проектов одаренным детям из региональных филиалов центра.

Проект постинтернатного сопровождения сирот "Светлое будущее" реализуют в Новочеркасске Ростовской области. Участвующие в нем ребята могут получить комплексную психолого-педагогическую, наставническую, социальную, медицинскую и правовую помощь.

Ранее в Госдуме оценили инициативу о введении обязательной психолого-педагогической подготовки для усыновителей. Председатель комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов поддержал предложение, поступившее от Заксобрания Санкт-Петербурга, заявив, что подобная инициатива поможет выявить среди потенциальных усыновителей людей, способных нанести ребенку психологическую и физическую травму.