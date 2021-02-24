В Казани проверят сообщение об издевательствах над ребенком в детсаду

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Прокуратура проверяет информацию об издевательствах над ребенком в казанском частном детском саду. Об этом в соцсетях сообщила мама одного из бывших воспитанников учреждения, передает РИА Новости.

По словам женщины, в детском садике, расположенном на улице Хусаина Мавлютова, ее сына часто наказывали. Она подчеркнула, что, когда ребенок плакал, его заставляли по несколько раз раздеваться и одеваться, а также закрывали на ключ одного в раздевалке.

Мать мальчика добавила, что ребенок часто болел, его кормили холодными завтраками, а заявленная гипоаллергенная кухня была только на бумаге.

Прокуратура Приволжского района Казани организовала по данному факту проверку. В ходе нее будет дана правовая оценка действиям сотрудников детсада. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Ранее Следственный комитет в Красноярском крае возбудил уголовное дело в отношении матери, которую подозревают в истязаниях полуторагодовалого ребенка-инвалида.

По данным следователей, 28-летняя женщина неоднократно избивала ребенка и морила голодом. Соседи подозреваемой рассказали, что она и ее сожитель ведут асоциальный образ жизни и злоупотребляют алкоголем, на что они неоднократно жаловались в полицию.