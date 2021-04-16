В Кузбассе отчим истязал пасынка, прижигая ему утюгом руки и ноги

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Отчим в Новокузнецком районе Кемеровской области истязал пасынка, прижигая ему утюгом руки и ноги, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу СК по региону.

По данному факту возбуждено дело по статье "Истязание, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего". Следователи предъявили 32-летнему жителю Новокузнецкого района обвинение.

По версии следствия, в апреле обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, неоднократно прижигал горячей поверхностью утюга руки и ноги 11-летнему пасынку. На протяжении нескольких дней мальчик не ходил в школу.

Об инциденте узнали инспекторы ПДН, которые посетили семью. Они рассказали, что двери им открыл мужчина, а его супруга, узнав о прибытии сотрудников полиции, спряталась с сыном.

У мальчика обнаружили ожоги, его изъяли из семьи и госпитализировали. По словам ребенка, повреждения ему причинил отчим. Мужчину задержали, вину он признал и сотрудничает со следствием.

Ранее сообщалось, что в Москве суд арестовал женщину, подозреваемую в издевательствах над 10-летней девочкой, которая находится под ее опекой.