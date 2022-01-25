Омбудсмен рассказала о мальчике, которого голым выгнали на мороз на Алтае

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Ребенок, которого мать и отчим голым выгнали на мороз за плохое поведение, не получил серьезного вреда для здоровья. О предварительных выводах медиков РИА Новости сообщила уполномоченный по правам ребенка в Алтайском крае Ольга Казанцева.

Она рассказала, что сейчас мальчик находится в Шелаболихинской районной больнице.

"По предварительным данным главного врача, существенного вреда здоровью не было нанесено, но ребенок еще находится на обследовании, поэтому сейчас еще рано говорить, нанесен вред здоровью или нет, плюс проводятся судебно-медицинские экспертизы об определении вреда здоровью", – добавила Казанцева.

Детский омбудсмен также рассказала, что обратилась в Минздрав региона с просьбой поместить младшего ребенка семьи в краевую детскую больницу.

"Я думаю, что его надо очень хорошо и глубоко обследовать, ребенку еще нет двух лет", – заявила Казанцева, пояснив, что в силу возраста мальчик, в отличие от старших братьев, не может пожаловаться на свое самочувствие.

Шокирующее видео ранее появилось в СМИ и соцсетях. На кадрах ролика видно, как совершенно голый мальчик стоит на морозе. Расследованием инцидента занялись следователи СУ СКР по региону. Установлено, что мальчика на улицу выгнали мать и отчим. Таким способом они хотели наказать ребенка за плохое поведение.

По факту инцидента возбуждено два уголовных дела. Пострадавшего ребенка и двоих его братьев забрали из семьи. Мать и отчим в настоящий момент задержаны. По информации следствия, они истязали всех своих детей.