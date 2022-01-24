СК начал проверку после публикации видео с ребенком без одежды на улице

11:58
Фото: телеграм-канал SHOT
В Алтайском крае следователи организовали проверку после публикации видео с ребенком без одежды на улице. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.
По словам автора видео, такое наказание семья использовала неоднократно.
"Следователям предстоит установить обстоятельства произошедшего, а также дать юридическую оценку должностным лицам органов системы профилактики, в чьи обязанности входит контроль за семьями, стоящими на учете", – говорится в сообщении.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Ранее следователи возбудили уголовное дело по факту падения 5-летнего ребенка из окна частного детского сада в Москве. Мальчик выпал из окна третьего этажа. Ребенка госпитализировали. В момент происшествия в квартире находились 6 детей и один взрослый.
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