Юрист рассказала, может ли жившая в медцентре девочка общаться с биологическими родителями

В январе 2022 года суд лишил родительских прав биологических родителей девочки, прожившей около шести лет в перинатальном центре "Мать и дитя" в Москве. Вспоминаем подробности запутанной истории и выясняем, рискуют ли опекуны потерять дочь, если ли кровные родственники внезапно захотят ее вернуть.



Фото: скриншот телеканала "Москва 24"

Золотая клетка

Пресненский районный суд 17 января лишил родительских прав биологических родителей девочки, прожившей около шести лет в перинатальном центре "Мать и дитя" в Москве.



пресс-служба Пресненского районного суда Суд удовлетворил иск отдела социальной защиты населения района Хамовники в отношении Татьяны Максимовой и Юрия Зинкина и лишил их родительских прав.

История девочки Саши прогремела на всю страну в декабре 2019 года после огласки в СМИ. Девочка родилась в 2014 году в клинике "Мать и дитя" на Севастопольском проспекте. Сразу после выписки ребенка мать вернула ее в медицинский центр в отделение патологии новорожденных. В итоге Саша будучи здоровым ребенком провела там больше пяти лет. Девочка жила в одноместной палате со всеми удобствами и игрушками, но не покидала стен учреждения. По информации СМИ, все это время родители оплачивали услуги клиники стоимостью около одного миллиона рублей в месяц. Дополнительно биологические родители Саши наняли своему ребенку двух посменных нянь, круглосуточно ухаживавших за ней.

Биологическая мать девочки Татьяна Максимова годами уверяла родных, знакомых и сотрудников центра, что ее дочь неизлечимо больна и она не может жить вне больницы. В клинике же настаивали, что девочка здорова. В марте 2019 года медцентр в одностороннем порядке расторг договор и по результатам медобследования девочку выписали, однако родители не стали ее забирать.

В декабре того же года органы опеки подали иск к Татьяне Максимовой и Юрию Зинкину об ограничении их в родительских правах. В феврале 2020 года Пресненский суд ограничил биологических родителей в правах, а ребенка постановил передать в органы опеки. Из больницы Сашу забрала новая семья в апреле 2020 года. C членами замещающей семьи у девочки сложились теплые отношения, рассказали в столичном департаменте труда и социальной защиты населения. В сентябре 2020 года Саша пошла в первый класс. В январе 2022 года ее биологических родителей окончательно лишили прав.

Родителей девочки, которая почти 6 лет жила в медцентре в Москве, лишили прав на ребенка

Без права на переписку

В России отношения ребенка с родителями регулируются Семейным кодексом. По закону органы опеки обязаны подать иск о лишении родительских прав спустя полгода после ограничения родительских прав, если родители не изменили свое поведение. Такой иск отдел социальной защиты населения района Хамовники подал в июле 2021 года. После того как Татьяну Максимову и Юрия Зинкина лишили родительских прав, новая семья Саши может официально удочерить ее.

История девочки завершилась благополучно и биологические родители уже не смогут влиять на судьбу ребенка, рассказала Москве 24 управляющий партнер Московской коллегии адвокатов Виктория Шакина.



Виктория Шакина управляющий партнер Московской коллегии адвокатов Если биологическим родителям внезапно захочется увидеть своего ребенка, они смогут это сделать только по договоренности с новыми родителями. Также если ребенка усыновят, то биологические родители не смогут восстановиться в родительских правах до тех пор, пока усыновление (новыми родителями. – Прим. ред.) не будет отменено.

По словам Шакиной, усыновление отменяется, как правило, по основаниям, когда родители не справляются со своими обязанностями. По ее мнению, в случае с Сашей биологические родители уже вряд ли смогут с ней общаться. Более того, восстановление в родительских правах в отношении ребенка, достигшего возраста десяти лет, возможно только с его согласия, заключила специалист.