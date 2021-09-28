Девочка, жившая с рождения в клинике Москвы, пошла в первый класс

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Девочка, которая жила c рождения в московской клинике, пошла в первый класс, заявили в пресс-службе столичного департамента труда и социальной защиты населения. Об этом сообщает РИА Новости.

В ведомстве рассказали, что в настоящее время девочка проживает в замещающей семье.

"Со всеми членами семьи у нее сложились теплые отношения. Здесь она адаптировалась, о ней заботится опекун. В этом году девочка пошла в первый класс. У нее есть все необходимое для жизни, воспитания и развития", – говорится в сообщении.

Девочка родилась в 2014 году в клинике "Мать и дитя" на Севастопольском проспекте. После выписки мать вернула новорожденную в медицинское учреждение, где она жила на протяжении пяти лет. В клинике уверяли, что девочка здорова, но родители не планировали забирать ребенка из больницы.

В феврале 2020 года суд передал девочку органам опеки. Ее родители были ограничены в правах. Ходатайства о проведении психиатрической экспертизы родителям и девочке были отклонены.

После этого мать ребенка подала апелляцию на решение суда. Мосгорсуд признал законной передачу ребенка органам опеки.