Девочка, жившая с рождения в клинике Москвы, пошла в первый класс

18:52
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Девочка, которая жила c рождения в московской клинике, пошла в первый класс, заявили в пресс-службе столичного департамента труда и социальной защиты населения. Об этом сообщает РИА Новости.
В ведомстве рассказали, что в настоящее время девочка проживает в замещающей семье.
"Со всеми членами семьи у нее сложились теплые отношения. Здесь она адаптировалась, о ней заботится опекун. В этом году девочка пошла в первый класс. У нее есть все необходимое для жизни, воспитания и развития", – говорится в сообщении.
Девочка родилась в 2014 году в клинике "Мать и дитя" на Севастопольском проспекте. После выписки мать вернула новорожденную в медицинское учреждение, где она жила на протяжении пяти лет. В клинике уверяли, что девочка здорова, но родители не планировали забирать ребенка из больницы.
В феврале 2020 года суд передал девочку органам опеки. Ее родители были ограничены в правах. Ходатайства о проведении психиатрической экспертизы родителям и девочке были отклонены.
После этого мать ребенка подала апелляцию на решение суда. Мосгорсуд признал законной передачу ребенка органам опеки.
Девочке, пять лет живущей в московской клинике, нашли семью
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