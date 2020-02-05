Суд передал органам опеки девочку, находящуюся с рождения в столичной клинике

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Пресненский суд Москвы ограничил права Татьяны Максимовой и Юрия Зинкина – родителей девочки, которая уже пять лет живет в клинике, сообщает ТАСС.

"Исковое заявления удовлетворить, ограничить родителей несовершеннолетней в родительских правах, передать несовершеннолетнюю на попечение органов опеки", – огласила решение судья Наталья Каржавина.

В ходе процесса были заявлены ходатайства о проведении различных экспертиз, в том числе психиатрической экспертизы родителям и самой девочке. Также предлагалось провести судебно-медицинскую экспертизу, которая могла бы установить состояние здоровья ребенка. Суд в удовлетворении ходатайств отказал.

В ходе первого заседания стало известно об объявлении родителей в исполнительный розыск. Он связан с решением Гагаринского суда, который обязал их забрать девочку из клиники. Это решение исполнено не было.

По словам представителя клиники, судебные приставы не могут найти родителей девочки. Адвокаты ответчиков утверждают, что родителей девочек не уведомили о проведении заседания в надлежащий срок.

Ранее заседание откладывалось из-за того, что мать девочки страдает тяжелым заболеванием, но хотела принять участие в рассмотрении иска органов опеки. Суд не стал в очередной раз его переносить и принял решение рассмотреть иск по существу с участием представителей родителей несовершеннолетней.

Исковое заявление об ограничении родительских прав Зинкина и Максимовой подано отделом социальной защиты населения района Арбат. По мнению стороны истца, девочка лишена общения с родителями и сверстниками.

Почему не забирающие дочь из клиники родители не явились в суд

Родившуюся в 2014 году в клинике "Мать и дитя" на Севастопольском проспекте девочку после выписки мать вернула в отделение патологии новорожденных этой клиники.

В медцентре уверяют, что здоровью девочки ничего не угрожает. К родителям ребенка ранее подавались иски об ограничении родительских прав, но они были отклонены.