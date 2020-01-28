Приставы объявили в розыск родителей, не забирающих ребенка из клиники

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Федеральная служба судебных приставов объявила в розыск родителей девочки, пять лет живущей в медицинском центре, передает ТАСС. Об этом заявила представитель клиники "Мать и дитя".

"Это сделано для того, чтобы было исполнено решение Гагаринского районного суда о том, чтобы родители забрали ребенка", – сказала она. Приставы не могут найти должников, отметила представитель медцентра.

Сейчас в Пресненском суде рассматривается иск органов опеки об ограничении прав родителей. Ранее защита родителей заявила отвод судье. По мнению ее представителя, судья Наталья Каржавина заинтересована в исходе дела. Отмечалось, что судья приняла иск без обоснований.

Юрист обратила внимание, что сторона истца не представила акт об осмотре жилища и иные документы, но дело приняли к производству. Кроме того, адвокат упомянула ошибочное установление территориальной подсудности гражданского дела.

В декабре стало известно, что маленькая девочка с рождения не выходила за пределы больничной территории. Она родилась недоношенной. Хотя сейчас нет нужды изолировать ребенка, родители не собираются забирать дочку домой.

Органы опеки подали иск об ограничении родительских прав. Перинатальный центр, в котором находилась девочка, обратился с запросом в департамент в январе текущего года.

По словам родственников, девочка умна и прекрасно говорит. Ее психологическое состояние оценили как подавленное. Мать же уверена, что ребенок нежизнеспособен. Девочке проведут судебно-медицинскую экспертизу, чтобы определить, от чего ее лечили пять лет.

Адвокат матери Ольга Лукманова отметила, что у родителей не было никаких документов о диагнозе ребенка. Кроме того, медцентр расторг договор в одностороннем порядке в марте 2019 года.