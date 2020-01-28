Защита родителей жившей в клинике девочки считает судью заинтересованной в деле

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Адвокаты родителей девочки, которая провела пять лет в столичной частной клинике, заявили отвод судье, сообщает Агентство "Москва".

Представитель защиты заявила, что судья Наталья Каржавина заинтересована в исходе дела. По ее словам, судья приняла иск без обоснований.

Юрист подчеркнула, что сторона истца не представила акт об осмотре жилища и иные документы, но дело было принято к производству. Кроме того, адвокат сослалась на ошибочное установление территориальной подсудности гражданского дела.

В декабре стало известно, что маленькая девочка с рождения не выходила за пределы больничной территории. Она родилась недоношенной. Хотя сейчас нет необходимости изолировать ребенка, родители не собираются забирать дочку домой.

Органы опеки подали иск об ограничении родительских прав. Перинатальный центр, в котором находилась девочка, обратился с запросом в департамент в январе текущего года.

По словам родственников, девочка умна и прекрасно говорит. Ее психологическое состояние оценили как подавленное. Мать же уверена, что ребенок нежизнеспособен.

Девочке проведут судебно-медицинскую экспертизу, чтобы определить, от чего ее лечили пять лет. Обследование будет проходить в рамках иска об ограничении родительских прав.

Адвокат матери Ольга Лукманова отметила, что у родителей не было никаких документов о диагнозе ребенка. Кроме того, медцентр расторг договор в одностороннем порядке в марте 2019 года.