Жившую в медцентре девочку обследуют, чтобы выяснить, от чего ее лечили 5 лет

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Девочке, которая с рождения жила в медицинском центре, проведут судебно-медицинскую экспертизу, чтобы определить, от чего ее лечили пять лет. Обследование будет проходить в рамках иска органов опеки и попечительства об ограничении родительских прав, сообщила РИА Новости адвокат матери Ольга Лукманова.

"Органы опеки заявили, что 28 января будут подавать ходатайство о проведении судебно-медицинской экспертизы девочке с ее физическим обследованием, так как у них тоже есть вопросы к клинике, от чего ребенка лечили 5 лет", – сказала Лукманова.

По ее словам, у родителей не было никаких документов о диагнозе ребенка. Кроме того, медцентр расторг договор в одностороннем порядке в марте 2019 года.

Юрист подчеркнула, что врачи сообщали родителям о плохом самочувствии девочки, не предоставляя никаких документов и даже устной информации о диагнозе, и просто выставляли счета.

В декабре стало известно, что маленькая девочка с рождения не выходила за пределы больничной территории. Она родилась недоношенной. Хотя сейчас нет необходимости изолировать ребенка, родители не собираются забирать дочку домой.

Девочка находилась в отдельной палате, за которую платили родители. Также они наняли двух нянь.

Органы опеки подали иск об ограничении родительских прав. Перинатальный центр, в котором находилась девочка, обратился с запросом в департамент в январе текущего года.

По словам родственников, девочка умна и прекрасно говорит. Ее психологическое состояние оценили как подавленное.

Мать же уверена, что ребенок нежизнеспособен. У родственников малышки есть возможность забрать ее в семью и воспитывать. При этом они рассчитывают на помощь врачей.

Еще одна родственница подтвердила, что ребенок достаточно здоров, чтобы находиться дома. Ее могут воспитывать и растить даже несмотря на потенциальные отклонения в развитии.