В Депсоцзащиты рассказали о состоянии прожившей пять лет в клинике девочке

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Девочка, всю свою жизнь прожившая в столичном перинатальном центре, уже привыкла к новой семье, сообщили в пресс-службе департамента труда и социальной защиты населения Москвы.

Отмечается, что приемная семья ребенка в полном объеме выполняет свои обязанности. Девочка находится вместе с кровными детьми опекунов и старшими родственниками.

"Она уже привыкла к домочадцам и охотно идет на контакт. Взрослые помогают ей осваивать территорию вокруг дома. До начала режима самоизоляции малышка с удовольствием каталась на горках и играла на детской площадке. Домашние прикладывают все усилия, чтобы научить дочь общаться со сверстниками, адаптировать ее к новой жизни, налаживают правильное питание и режим", – цитирует пресс-службу ведомства Агентство "Москва".

Специалисты органов опеки поддерживают и консультируют приемную семью ребенка. Также их сопровождают специалисты благотворительного фонда "Волонтеры в помощь детям-сиротам".

Накануне стало известно, что все решения суда исполнены, и девочку забрали из больницы. Детали местонахождения ребенка раскрывать не стали.

Девочка родилась в 2014 году в клинике "Мать и дитя" на Севастопольском проспекте. После выписки мать вернула новорожденную в медицинское учреждение, где она жила на протяжении пяти лет. В клинике уверяли, что девочка здорова, но родители не планировали забирать ребенка из больницы.

В феврале суд передал органам опеки девочку, находящуюся с рождения в столичной клинике. Ее родители были ограничены в правах. Ходатайства о проведении психиатрической экспертизы родителям и девочке были отклонены.

После этого мать ребенка подала апелляцию на решение суда. Мосгорсуд признал законной передачу ребенка органам опеки.