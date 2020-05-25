Из перинатального центра забрали жившую там с рождения девочку

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Девочка, которая с рождения жила в клинике, покинула больницу

Девочку, с рождения жившую в столичном перинатальном центре, забрали из больницы, сообщила уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.

"У нее все хорошо складывается в судьбе. Все решения суда исполнены, с ней все в полном порядке", – цитирует ее РИА Новости.

Детали местонахождения ребенка омбудсмен раскрывать не стала, сославшись на "этические моменты".

Уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова ранее сообщила, что девочке подобрали замещающую семью, а все документы оформят после режима повышенной готовности.

Девочка родилась в 2014 году в клинике "Мать и дитя" на Севастопольском проспекте. После выписки мать вернула новорожденную в медицинское учреждение, где она жила на протяжении пяти лет. В клинике уверяли, что девочка здорова, но родители не планировали забирать ребенка из больницы.

В феврале суд передал органам опеки девочку, находящуюся с рождения в столичной клинике. Ее родители были ограничены в правах. Ходатайства о проведении психиатрической экспертизы родителям и девочке были отклонены.

После этого мать ребенка подала апелляцию на решение суда. Мосгорсуд признал законной передачу ребенка органам опеки.