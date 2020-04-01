Девочке, пять лет живущей в московской клинике, нашли семью

Фото: Москва 24
Девочке, пять лет живущей в московском перинатальном медицинском центре "Мать и дитя", подобрали замещающую семью, сообщила уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова. По ее словам, все документы оформят после карантина.
"Девочка еще находится в Центре, но уже совсем скоро у нее появится своя семья, свой дом. Надеюсь, профильные специалисты постараются помочь, чтобы новый этап в жизни начался для девочки максимально комфортно", – цитирует омбудсмена РИА Новости.
Кузнецова отметила, что это дело находится у нее на контроле. Кроме того, специалисты аппарата находятся на связи с департаментом труда и социальной защиты.
Накануне Мосгорсуд признал законной передачу ребенка органам опеки. Апелляцию на решение суда ограничить ее родительские права и передать ребенка на попечение в органы опеки ранее подала мать ребенка.
В феврале суд передал органам опеки девочку, находящуюся с рождения в столичной клинике. Ее родители были ограничены в правах. Ходатайства о проведении психиатрической экспертизы родителям и девочке были отклонены.
Пока решение суда не вступило в законную силу, с ребенком работал психолог, который помогал в более мягкой и менее травматичной адаптации в новых условиях. Логопед проводил занятия по коррекции речи.
Девочка родилась в 2014 году в клинике "Мать и дитя" на Севастопольском проспекте. После выписки мать вернула новорожденную в медицинское учреждение, где она жила на протяжении пяти лет. В клинике уверяли, что девочка здорова, но родители не планировали забирать ребенка из больницы.
Не забирающих дочь из больницы родителей ограничили в правах
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