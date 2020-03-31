Суд утвердил передачу органам опеки девочки, пять лет живущей в медцентре

Фото: скриншот видео телеканала Москва 24
Во вторник, 31 марта, московский городской суд признал законной передачу органов опеки девочки, которая всю жизнь провела в медцентре. Об этом рассказала пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова.
"Московский городской суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы ответчика на решение Пресненского суда, которым Юрий Зинкин и Татьяна Максимова ограничены в родительских правах в отношении дочери", – сказала Солопова РИА Новости.
Апелляцию на решение суда ограничить ее родительские права и передать ребенка на попечение в органы опеки ранее подала мать ребенка Татьяна Максимова.
В феврале суд передал органам опеки девочку, находящуюся с рождения в столичной клинике. Ее родители были ограничены в правах. Ходатайства о проведении психиатрической экспертизы родителям и девочке были отклонены.
Опеку над девочкой предложат ее бабушке и дедушке. Сотрудники департамента труда и социальной защиты постараются помочь ребенку попасть к родным людям.
Рассматривается также вариант, при котором ребенка могут поместить в учреждение соцзащиты. Помимо этого, возможен поиск временной семьи, которая возьмет девочку под опеку.
Пока решение суда не вступило в законную силу, с ребенком работает психолог, который помогает в более мягкой и менее травматичной адаптации в новых условиях. Логопед проводит занятия по коррекции речи.
Девочка родилась в 2014 году в клинике "Мать и дитя" на Севастопольском проспекте. После выписки мать вернула новорожденную в медицинское учреждение, где она жила на протяжении пяти лет. В клинике уверяли, что девочка здорова, но родители не планировали забирать ребенка из больницы.
Не забирающих дочь из больницы родителей ограничили в правах
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