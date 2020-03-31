Суд утвердил передачу органам опеки девочки, пять лет живущей в медцентре

Фото: скриншот видео телеканала Москва 24

Во вторник, 31 марта, московский городской суд признал законной передачу органов опеки девочки, которая всю жизнь провела в медцентре. Об этом рассказала пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова.

"Московский городской суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы ответчика на решение Пресненского суда, которым Юрий Зинкин и Татьяна Максимова ограничены в родительских правах в отношении дочери", – сказала Солопова РИА Новости.

Апелляцию на решение суда ограничить ее родительские права и передать ребенка на попечение в органы опеки ранее подала мать ребенка Татьяна Максимова.

В феврале суд передал органам опеки девочку, находящуюся с рождения в столичной клинике. Ее родители были ограничены в правах. Ходатайства о проведении психиатрической экспертизы родителям и девочке были отклонены.

Опеку над девочкой предложат ее бабушке и дедушке. Сотрудники департамента труда и социальной защиты постараются помочь ребенку попасть к родным людям.

Рассматривается также вариант, при котором ребенка могут поместить в учреждение соцзащиты. Помимо этого, возможен поиск временной семьи, которая возьмет девочку под опеку.

Пока решение суда не вступило в законную силу, с ребенком работает психолог, который помогает в более мягкой и менее травматичной адаптации в новых условиях. Логопед проводит занятия по коррекции речи.

Девочка родилась в 2014 году в клинике "Мать и дитя" на Севастопольском проспекте. После выписки мать вернула новорожденную в медицинское учреждение, где она жила на протяжении пяти лет. В клинике уверяли, что девочка здорова, но родители не планировали забирать ребенка из больницы.