Опеку над жившей в клинике девочкой предложат оформить ее бабушке и дедушке

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Бабушке и дедушке девочки, жившей 5 лет в перинатальном центре, предложат опеку над ней, сообщили в пресс-службе столичного департамента труда и социальной защиты.

"Для девочки это будет лучшим вариантом – для нас приоритет семейная форма устройства", – сказано в сообщении ведомства.

Рассматривается также вариант, при котором ребенка могут поместить в учреждение соцзащиты.

"Второй вариант – девочка после подготовки и адаптации переедет в наше учреждение "Наш дом" семейного типа с отдельными квартирами, где есть медицинское сопровождение. Мы будем просить нянь находиться вместе с ней. Расходы по содержанию девочки департамент возьмет на себя", – сообщили в пресс-службе.

Также отмечается, что сотрудники департамента труда и социальной защиты продолжат работать с бабушкой и дедушкой и постараются помочь ребенку попасть к родным людям.

Помимо этого, возможен поиск временной семьи, которая возьмет девочку под опеку.

Решение суда вступит в законную силу через 30 дней. В течение этого времени с ребенком будет работать психолог, который поможет в более мягкой и менее травматичной адаптации в новых условиях. В ведомстве также добавили, что логопед проведет занятие по коррекции речи.

Ранее суд передал органам опеки девочку, находящуюся с рождения в столичной клинике. Ее родители были ограничены в правах.

Отмечается, что ходатайства о проведении психиатрической экспертизы родителям и самой девочке были отклонены.

В ходе первого заседания стало известно об объявлении родителей в исполнительный розыск. Такое решение было принято в связи с тем, что не было исполнено решение Гагаринского суда, обязавшего супругов забрать ребенка из медцентра.

Девочка родилась в 2014 году в клинике "Мать и дитя" на Севастопольском проспекте. После выписки мать вернула новорожденную в медицинское учреждение, где она жила на протяжении пяти лет. В настоящее время в клинике уверяют, что здоровью девочки ничего не угрожает.