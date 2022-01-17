15:58
Фото: скриншот телеканала "Москва 24"
Пресненский суд Москвы лишил родительских прав отца и мать девочки, которая с рождения – почти шесть лет – находилась в перинатальном центре "Мать и дитя". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
"Суд удовлетворил иск отдела социальной защиты населения района Хамовники в отношении Татьяны Максимовой и Юрия Зинкина и лишил их родительских прав", – сказали в пресс-службе.
Девочка родилась в 2014 году в клинике "Мать и дитя" на Севастопольском проспекте в Москве. После выписки мать вернула новорожденную в медицинское учреждение. В клинике уверяли, что девочка здорова, однако родители не стали ее забирать, в итоге она прожила в больнице больше пяти лет.
После получения огласки в СМИ ситуацией заинтересовались органы опеки. В феврале 2020 года Пресненский суд принял решение о передаче им ребенка. Позже девочка попала в замещающую семью, с членами которой у нее, как рассказали в столичном департаменте труда и социальной защиты населения, сложились теплые отношения. В сентябре прошлого года она пошла в первый класс.
Родителей девочки, которая почти 6 лет жила в медцентре, лишили прав на ребенка
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