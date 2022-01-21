Девочка, найденная на морозе в овраге под Саратовом, пришла в сознание

Фото: Следственный комитет Российской Федерации

Девочку, найденную в овраге в саратовском селе месяц назад, вывели из медикаментозной комы. Об этом заявила пресс-секретарь министерства здравоохранения региона Анастасия Усова.

"У девочки намечается положительная динамика. Можно сказать, врачи вытащили ее с того света. Ее состояние стабилизируется. Вопрос о выживаемости ребенка не стоит. Теперь стоит вопрос в сохранении ее здоровья", – отметила Усова, которую цитирует РИА Новости.

По ее словам, на данный момент ведется большой комплекс лечебных мероприятий.

"Она начала приходить в сознание, пока все это очень робко, потихоньку. Удалось сохранить конечности", – сказала Анастасия Усова.

Она также подчеркнула, что ребенку предстоит длительная реабилитация.

Детей обнаружили в овраге в селе Прокудино Аткарского района Саратовской области 22 декабря. Мальчик 2013 года рождения погиб, а его сестру 2016 года рождения госпитализировали.

В региональной прокуратуре рассказали, что дети проживали в частном благоустроенном доме, а их семья не попадала в поле зрения правоохранительных органов. Против матери детей возбудили уголовное об убийстве и покушении на убийство.

Уполномоченный по правам ребенка в Саратовской области Татьяна Загородняя рассказала, что найденная девочка пережила клиническую смерть.