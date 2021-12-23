Найденная на морозе под Саратовом девочка пережила клиническую смерть – омбудсмен

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Девочка, которую вместе с братом нашли на морозе в овраге под Саратовом, пережила клиническую смерть. Об этом рассказала уполномоченный по правам ребенка в Саратовской области Татьяна Загородняя в своем Instagram-аккаунте.

По ее словам, в настоящее время состояние девочки оценивается как крайне тяжелое. Однако ребенок продолжает бороться за жизнь.

"Главное, чтобы хватило силенок. Врачи делают невозможное... Помолитесь за малышку", – написала Загородняя.

Она отметила, что едет в село Прокудино, где и произошел инцидент. Там специалисты будут разбираться в причинах произошедшего.

Девочку с братом нашли в овраге в селе Прокудино Аткарского района Саратовской области 22 декабря. Мальчик 2013 года рождения погиб, а его сестру 2016 года рождения госпитализировали.

В региональной прокуратуре рассказали, что дети проживали в частном благоустроенном доме, а их семья не попадала в поле зрения правоохранительных органов.

Против матери детей возбудили уголовное об убийстве и покушении на убийство. По версии следствия, накануне утром, когда подозреваемая находилась со своей 5-летней дочерью и 8-летним сыном по месту проживания, она рассердилась на детей за непослушание.