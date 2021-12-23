Против матери найденных в овраге под Саратовом детей возбудили уголовное дело

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Следователи возбудили уголовное об убийстве и покушении на убийство против матери найденных в овраге в Саратовской области детей. Об этом в четверг, 23 декабря, сообщает пресс-служба регионального СУСК.

По версии следствия, накануне утром, когда подозреваемая находилась со своей 5-летней дочерью и 8-летним сыном по месту проживания частном доме в селе Прокудино, она рассердилась на детей за непослушание.

"Используя шарф, заблокировала доступ воздуха сначала сыну, затем дочери, удерживая до тех пор, пока они не перестали подавать признаки жизни. Затем, она вынесла их на улицу и оставила в овраге, расположенном неподалеку от дома, после чего скрылась", – говорится в сообщении.

Сотрудники полиции нашли 43-летнюю подозреваемую на территории города Энгельс. Женщину задержали, с ней проводятся следственные действия, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Детей обнаружили 22 декабря. Мальчик 2013 года рождения погиб, девочку 2016 года рождения госпитализировали. По данным надзорного органа, дети проживали в частном благоустроенном доме, их семья не состояла на учете и не попадала в поле зрения правоохранительных органов.