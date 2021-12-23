Власти рассказали о состоянии девочки, найденной на морозе под Саратовом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Девочка, найденная на морозе в овраге в саратовском селе, остается в тяжелом состоянии, сообщает РИА Новости.

Врачи оказывают ребенку необходимую медицинскую помощь. Ночью из районной больницы ее доставили в клинику Саратова. Она находится в реанимации.

Девочку вместе с братом обнаружили 22 декабря на морозе без верхней одежды. Мальчик 2013 года рождения погиб, его сестру 2016 года рождения госпитализировали. По данным следствия, дети жили в частном доме, их семья не состояла на учете и не попадала в поле зрения правоохранительных органов.

По данным следствия, утром 22 декабря 43-летняя мать находилась со своей 5-летней дочерью и 8-летним сыном в доме, она рассердилась на детей за непослушание, шарфом заблокировала доступ воздуха сначала сыну, затем дочери, удерживая до тех пор, пока они не перестали подавать признаки жизни.

Затем она вынесла детей на улицу и оставила в овраге, расположенном неподалеку от дома. Сотрудники полиции нашли подозреваемую на территории города Энгельса. Женщину задержали, с ней проводятся следственные действия, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Следователи возбудили уголовное об убийстве и покушении на убийство.

