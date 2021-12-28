Состояние найденной в овраге под Саратовом девочки стабилизировалось

11:43
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Состояние девочки, которую нашли вместе с братом на морозе в овраге в Саратовской области, стабилизировалось. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря регионального Минздрава Анастасию Усову.
По ее словам, местные врачи ежедневно консультируются со специалистами из Москвы и Санкт-Петербурга, продумывая различные тактики лечения. Состояние у ребенка остается стабильно тяжелым.
"Врачи делают все, чтобы спасти девочку. На данный момент удалось стабилизировать (состояние. – Прим. ред.)", – рассказали в Минздраве.
Детей обнаружили в овраге в селе Прокудино Аткарского района Саратовской области 22 декабря. Мальчик 2013 года рождения погиб, а его сестру 2016 года рождения госпитализировали.
В региональной прокуратуре рассказали, что дети проживали в частном благоустроенном доме, а их семья не попадала в поле зрения правоохранительных органов. Против матери детей возбудили уголовное об убийстве и покушении на убийство.
Уполномоченный по правам ребенка в Саратовской области Татьяна Загородняя рассказала, что найденная девочка пережила клиническую смерть.
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