Омбудсмен рассказала о матери, оставившей двоих детей в овраге под Саратовом

Фото: Следственный комитет Российской Федерации

Мать, оставившая двоих детей на морозе в овраге под Саратовом, дает противоречивые показания о содеянном, из-за этого правоохранители не могут установить истинную причину трагедии, заявила уполномоченный по правам ребенка в Саратовской области Татьяна Загородняя РИА Новости.

Загородняя также рассказала об условиях, в которых проживали дети. По ее словам, погибший мальчик около года находился на семейном обучении. Соответствующее заявление мать написала в 2020 году перед тем, как увезти детей в неизвестном направлении. Семья вернулась в село Прокудино только в ноябре.

"Все это время ребенок не учился, поэтому мальчик в этом году вновь поступил в первый класс", – пояснила Загородняя.

По ее словам, мальчик был способным и активным. Также она рассказала, что органы опеки несколько раз посещали семью и не находили никаких признаков неблагополучия.

"Холодильник был полный. Родители не были пьяницами, дебоширами, поэтому на учет семью не ставили. Кроме того, до ноября семья не жила в Прокудине", – добавила Загородняя.

Детей обнаружили в овраге в селе Прокудино Аткарского района Саратовской области 22 декабря. Мальчик 2013 года рождения погиб, а его сестру 2016 года рождения госпитализировали.

В региональной прокуратуре рассказали, что дети проживали в частном благоустроенном доме, а их семья не попадала в поле зрения правоохранительных органов.

По версии следствия, накануне утром, когда подозреваемая находилась со своей 5-летней дочерью и 8-летним сыном по месту проживания, она рассердилась на детей за непослушание.

Против матери детей возбудили уголовное об убийстве и покушении на убийство.