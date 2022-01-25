Жители алтайского села рассказали о семье, в которой выгнали ребенка на мороз

На Алтае мать троих детей и ее сожителя подозревают в том, что они выгнали пятилетнего сына голым на улицу в 20-градусный мороз. Таким способом взрослые могли наказать ребенка за плохое поведение. Следственный комитет возбудил два уголовных дела, родители были задержаны. Детей изъяли из семьи и отправили на лечение. Рассказываем, за что мог пострадать ребенок и что местные жители говорят о семье мальчика.

С законом не дружат

Фото: телеграм-канал SHOT

Видео с пятилетним мальчиком, который стоит голым на морозе рядом со своим домом, распространилось в Сети. Выяснилось, что инцидент произошел еще 21 января, однако известно о нем стало только сейчас. За кадром местная жительница, которая сняла ролик, спрашивает у плачущего ребенка, где его родители. В ответ он показывает пальцем на дом, рядом с которым стоит.

Мальчик живет со своей 31-летней мамой, ее 34-летним сожителем и двумя братьями в селе Селезнево Шелаболихинского района в Алтайском крае, рассказали в региональном управлении Следственного комитета. По данным ведомства, мальчика выгнали на улицу без одежды и обуви за плохое поведение.

"Кроме того, следствием установлены факты систематического истязания несовершеннолетнего и его братьев: шести и полутора лет со стороны матери и сожителя", – рассказала старший помощник руководителя управления СК РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Людмила Рязанцева.

Она отметила, что детей забрали из семьи и отправили на лечение. Их жизни и здоровью ничего не угрожает, добавила Рязанцева.





Людмила Рязанцева старший помощник руководителя управления СК РФ по Алтайскому краю Семья состоит на учете как находящаяся в социально опасном положении. Мать детей и сожитель привлекались к административной и уголовной ответственности.

СК возбудил два уголовных дела о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего и причинении физических или психических страданий путем систематических побоев. Женщину и ее спутника задержали, следователи ходатайствуют об их заключении под стражу.

"Синие" от избиений

Фото: СК РФ

По данным "Московского комсомольца", мать детей и ее сожитель полчаса не пускали в дом полицейских. Оба в этот момент были пьяны. Источник утверждает, что, когда правоохранители сумели попасть внутрь, женщина накинулась на одного из них и искусала. Таким образом, на мать детей могут завести еще одно уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти, пишет издание.

Мальчик рассказал, что сожитель матери наказал его за то, что он случайно испачкал стол и не вытер его, сообщает Life.ru. По данным источника, мужчина в этот момент был пьян. Мать ребенка рассказала правоохранительным органам, что якобы он сам выбежал на улицу голым в туалет. Но эту версию разрушил сам мальчик, который признался, что так мужчина наказал его за проступок.

СМИ утверждают, что органы опеки увидели в доме младшего брата мальчика с множественными синяками. По предварительной информации, мать призналась, что избила ребенка, так как он мешал ей отдыхать. Сотрудница алтайской больницы, где сейчас лечатся пятилетний мальчик и его братья, призналась журналистам, что детей привозили туда и раньше.





сотрудница алтайской больницы Ровно год назад эта ситуация повторилась: дети приехали абсолютно синие, средний был даже с синими ушами. Там вообще все очень печально.

"Суд вроде как сказал "дадим шанс", но дети периодически избивались... Они как зомбированные, их привезли в больницу – что в прошлый раз, что в этот – дети повторяют одно и то же: "Папа хороший, он нас любит", – поделилась сотрудница алтайской больницы.

Жители Селезнева рассказали, что мать и ее сожитель систематически наказывают детей таким образом. По словам местных, мальчиков уже дважды забирали у семьи, но они все равно возвращались обратно.

"Это методы воспитания у них такие, сто раз опеку вызывали на них, и все без толку. У нормальных родителей, не дай бог что, сразу заберут, а тут как будто дела нет. Столько на них (семью. – Прим. ред.) жалоб, ждут беды что ли, эта опека?" – рассказывают жители поселка.

Местные утверждают, что изначально над детьми начал издеваться сожитель матери. По их словам, женщина с этим смирилась, чтобы не портить отношения. Позднее детей начала избивать и она, уверяют жители села Селезнево.

Однако мать мужчины Александра Зулина в разговоре с РЕН ТВ утверждает, что ее сын относился к детям нормально. При этом она назвала его строгим воспитателем.





Александра Зулина мать сожителя о его отношении к пострадавшим детям Относился как к родным. Дети есть дети. Он строгий. Может, ребенок написал. Как он голый вышел?! Значит, описался, испугался.

Женщина рассказала, что ее сын постоянно занимался с мальчиком. По ее словам, благодаря этому ребенок умеет считать до 30, знает алфавит и животных.

