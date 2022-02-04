Юрист рассказал, что грозит избившему сожительницу в Тюмени мужчине

16:59
Фото: instagram.com/margoshenka
Юрист Василий Воробьев рассказал, что грозит мужчине из Тюмени, который избил свою сожительницу. Об этом он рассказал в разговоре с Москвой 24.
"Статья предусматривает до 8 лет лишения свободы. Кроме того, если были какие-то угрозы убийства, то это уже статья 119 УК РФ "За угрозу убийством или причинение тяжкого вреда здоровью", – заявил эксперт.
Воробьев подчеркнул, что нормы права в РФ подразумевают частичное сложение наказания по нескольким статьям.
"Суды учитывают примерно сроки за совершение того или иного преступления и частично их соединяют. То есть точно вам сказать не могу, потому что это сильно зависит от статьи. Но думаю лет шесть лишения свободы ему угрожает", – уточнил юрист.
Василий Воробьев напомнил, что при определении наказания будут учитываться как отягчающие, так и смягчающие обстоятельства. К первым относятся алкогольное опьянение и негативные мотивы. Смягчающими эксперт назвал такие обстоятельства, как раскаяние, явка с повинной, возмещение вреда или наличие несовершеннолетних детей.
Юрист также оценил возможное влияние прошлых судимостей мужчины на приговор по новому делу.
"Конечно, это будет учитываться как характеризующие сведения, но у нас такого понятия как рецидив сейчас нет. Поэтому, когда мы говорим о назначении наказания, суд это будет учитывать, но если судимости погашены, то они учтены вообще не будут", – объяснил Воробьев.
Ранее в Тюмени возбудили уголовное дело по части 1 статьи 111 УК РФ о причинении тяжкого вреда здоровью после избиения женщины бывшим сожителем. Она была госпитализирована с телесными повреждениями.
Губернатор Тюменской области Александр Моор заявил, что расценивает такой поступок как аморальный, призвав полицию внимательно разобраться с этим делом.
В конце января правоохранители задержали жителя городского округа Волоколамск по подозрению в похищении, изнасиловании и убийстве супруги. 36-летнему мужчине предъявлено обвинение по пункту "з" части 2 статьи 126 УК РФ, части 1 статьи 131 УК РФ, пункту "к" части 2 статьи 105 УК РФ.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: