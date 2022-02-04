Юрист рассказал, что грозит избившему сожительницу в Тюмени мужчине

Фото: instagram.com/margoshenka

Юрист Василий Воробьев рассказал, что грозит мужчине из Тюмени, который избил свою сожительницу. Об этом он рассказал в разговоре с Москвой 24.

"Статья предусматривает до 8 лет лишения свободы. Кроме того, если были какие-то угрозы убийства, то это уже статья 119 УК РФ "За угрозу убийством или причинение тяжкого вреда здоровью", – заявил эксперт.

Воробьев подчеркнул, что нормы права в РФ подразумевают частичное сложение наказания по нескольким статьям.

"Суды учитывают примерно сроки за совершение того или иного преступления и частично их соединяют. То есть точно вам сказать не могу, потому что это сильно зависит от статьи. Но думаю лет шесть лишения свободы ему угрожает", – уточнил юрист.

Василий Воробьев напомнил, что при определении наказания будут учитываться как отягчающие, так и смягчающие обстоятельства. К первым относятся алкогольное опьянение и негативные мотивы. Смягчающими эксперт назвал такие обстоятельства, как раскаяние, явка с повинной, возмещение вреда или наличие несовершеннолетних детей.

Юрист также оценил возможное влияние прошлых судимостей мужчины на приговор по новому делу.

"Конечно, это будет учитываться как характеризующие сведения, но у нас такого понятия как рецидив сейчас нет. Поэтому, когда мы говорим о назначении наказания, суд это будет учитывать, но если судимости погашены, то они учтены вообще не будут", – объяснил Воробьев.

Ранее в Тюмени возбудили уголовное дело по части 1 статьи 111 УК РФ о причинении тяжкого вреда здоровью после избиения женщины бывшим сожителем. Она была госпитализирована с телесными повреждениями.

Губернатор Тюменской области Александр Моор заявил, что расценивает такой поступок как аморальный, призвав полицию внимательно разобраться с этим делом.

В конце января правоохранители задержали жителя городского округа Волоколамск по подозрению в похищении, изнасиловании и убийстве супруги. 36-летнему мужчине предъявлено обвинение по пункту "з" части 2 статьи 126 УК РФ, части 1 статьи 131 УК РФ, пункту "к" части 2 статьи 105 УК РФ.