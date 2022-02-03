Арестован блогер из Волгограда за избиение матери и бабушки во время стрима

16:59
Фото: tiktok.com/@pavel_prokudin
Блогера из Волгограда Павла Прокудина, избившего мать и бабушку во время стрима в социальных сетях, арестовали на 10 суток. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального главка МВД.
В ведомстве отметили, что по данному факту была организована проверка. Мать Прокудина написала на него заявление, после чего он был задержан 3 февраля. В отношении блогера составили административный протокол за побои.
В МВД уточнили, что мать стримера не стала давать дополнительных показаний и отказалась от проведения судебно-медицинской экспертизы.
Ранее сообщалось, что волгоградский треш-стример Павел Прокудин во время онлайн-трансляции избил мать и бабушку, которые сделали ему замечание из-за громкой музыки. Тем не менее пожилая родственница заявила, что внук не бил ее. Об этом же она сообщила полиции.
В феврале 2021 года правоохранители уже проводили проверку в отношении Прокудина после заявления пользователей соцсети, которые сообщили, что он грубо обращался с бабушкой и нанес ей несколько ударов. Тогда полицейские не обнаружили у нее травм, а сама пожилая женщина претензий к внуку не предъявила.
Тиктокер из Волгограда избил мать и бабушку в прямом эфире
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