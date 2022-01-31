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Знакомая избившего мать и бабушку треш-стримера из Волгограда обвинила его в тунеядстве

"Пусть меня бьет". Чем закончился пьяный эфир тиктокера из Волгограда
происшествия регионы

Очередной скандал вокруг треш-стримов разгорелся на этот раз в Волгограде. Местный блогер Павел Прокудин избил во время прямого эфира в TikTok своих мать и бабушку. Полиция начала проверку. Выяснилось, что год назад блогер уже попадал в поле зрения правоохранителей также из-за видео ссоры с родственником. Рассказываем подробности конфликта и выясняем, что грозит молодому человеку.

Фото: tiktok.com/@pavel_prokudin

Распустил руки

В Волгограде треш-стример Павел Прокудин избил в прямом эфире мать и бабушку. Трансляция велась в TikTok. После происшествия на него поступила жалоба в полицию в связи с жестоким стримом.

Потасовка в квартире началась после того, как мать блогера сделала ему замечание по поводу громкой музыки. Словесная перепалка быстро переросла в драку. На кадрах видно, как молодой человек с разбега бьет женщину с ноги в правый бок. В ходе завязавшейся драки мать наносила сыну удары руками и сумкой. В какой-то момент она бросила в сторону блогера стул, а он в ответ повалил ее на пол.

Прибежавшая на шум бабушка попыталась утихомирить родственников, но безуспешно – внук оттолкнул бабушку.

Пусть меня бьет, я сейчас упаду, кости у меня рассыпятся!
Татьяна Васильевна
бабушка треш-стримера Павла Прокудина

Во время стычки бабушка стримера звала на помощь, а его мать сказала, что вызвала полицию. Семейный конфликт сопровождался обилием ненормативной лексики. В какой-то момент блогер поставил эфир на паузу, поэтому, чем закончилась сцена с родственниками, осталось неизвестным. Аккаунт Прокудина в TikTok в настоящее время заблокирован.

Блогер уже попадал в поле зрения правоохранителей. В феврале прошлого года в полицию обратился пользователь соцсети "Дети вокруг" с жалобой на видео, на котором Прокудин грубо обращался с пожилой женщиной. Однако полицейские не обнаружили у нее следов побоев, а от подачи заявления она отказалась, сообщили в пресс-службе областного управления МВД. Сам стример тогда пояснил, что просто иногда ругается с бабушкой.

Фото: tiktok.com/@pavel_prokudin

Бабушка оправдала

Несмотря на новый эпизод с агрессией блогера, бабушка встала на его защиту и отрицает рукоприкладство внука.

Он меня пальцем не трогает, он сидит деньги зарабатывает. Мать пришла пьяная, начала его обзывать, разбила телевизор, за который мы с ним вдвоем платили, все разбила, он и кинулся на нее.
Татьяна Васильевна
бабушка треш-стримера Павла Прокудина

Пожилая женщина винит в произошедшем мать тиктокера. По мнению бабушки Прокудина, мать провоцирует сына, чтобы посадить его в тюрьму и пригласить к себе жить неработающего возлюбленного.

Между тем Павел Прокудин регулярно выходит в прямые эфиры пьяным, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на знакомую блогера Виолетту.

"Он всегда был агрессивным. Он выходит под алкоголем всегда и в течение вечера докидывается. Зрителей оскорбляет. Говорил, что те, кто не скидывает донаты, нищеброды и неудачники. Хотя сам, насколько мне известно, ни дня не работал", – сказала знакомая тиктокера.

Штраф, срок или инсценировка

Блогер избежит какого-либо наказания, если сами потерпевшие родственники не заявят на него в полицию, рассказала Москве 24 юрист Мария Ярмуш.

"Если мать и бабушка скажут, что он не избивал их, а все это была постановка для эфира, блогеру не грозит ответственность за побои и проверку по заявлению зрителей закроют", – отметила юрист.

Даже в случае если мать тиктокера подаст заявление на сына, обвинив в побоях, ему, вероятнее всего, грозит лишь административная ответственность, отметила юрист. "На практике за подобные преступления суды выносят незначительные суммы штрафов в среднем диапазоне от пяти до 15 тысяч рублей", – сказала Ярмуш.

Однако если он продолжит совершать побои, то в следующий раз ему будет грозить уже уголовная ответственность, заключила юрист.

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