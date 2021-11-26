Избитая стримером Mellstroy модель попала в больницу в Москве – СМИ

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Модель Алену Ефремову, ранее проходившую потерпевшей по делу об избиении блогером Андреем Буримом, известным как Mellstroy, госпитализировали в НИИ скорой помощи имени Склифосовского с отравлением психодислептиками, сообщает Агентство "Москва".

22-летнюю модель и 26-летнего мужчину доставили в НИИ скорой помощи имени Склифосовского из квартиры в Ананьевском переулке. По данному факту проводится проверка.

19 октября 2020 года Mellstroy в апартаментах в "Москва-Сити" из хулиганских побуждений умышленно схватил за шею потерпевшую, после чего не менее шести раз ударил ее лицом об стол. Инцидент произошел перед видеокамерой в ходе прямой трансляции, которую просматривали неопределенное количество людей, а также в присутствии не менее 10 гостей.

В прокуратуре также указали, что блогер действовал вопреки нормам морали и правилам поведения в обществе, желая продемонстрировать свое мнимое превосходство над ранее ему незнакомой гражданкой, осознавая, что его действия очевидны для подписчиков канала и вышеуказанных гостей.

После этого обвиняемый с силой оттолкнул девушку от себя, после чего она упала на пол. В пресс-службе ведомства подчеркнули, что своим поступком молодой человек причинил потерпевшей физическую боль и телесные повреждения.

Пострадавшей оказалась модель Алена Ефремова. По факту избиения она написала заявление в полицию. Позднее Mellstroy удалил запись стрима. Сообщалось, что блогер остался недоволен высказыванием девушки. В результате против блогера возбудили уголовное дело.