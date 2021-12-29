В соцсетях обвинили жителя Урала в унижении маленькой дочери во время треш-стрима

Житель города Краснотурьинска в Свердловской области провел в интернете прямой эфир с участием маленькой дочери и возмутил соцсети. Пользователи обвинили мужчину в том, что он унижал ребенка: оскорблял, доводил до слез и замахивался на девочку. Региональные следователи уже взяли ситуацию на контроль и проводят проверку. При этом сам стример не видит ничего плохого в таких видео. Рассказываем подробности о скандальной трансляции.



"Целуй папу!"

Пользователей Сети возмутили трансляции 33-летнего жителя города Краснотурьинска в Свердловской области. На видеоотрывках, распространившихся в интернете, запечатлено, как мужчина нецензурно ругается в присутствии пятилетней дочери, замахивается на нее и доводит до слез. Отец все время повторяет одну и ту же фразу: "Сюда иди", хотя ребенок и так находится рядом и буквально в истерике кричит: "Я тут".

На заднем фоне слышен женский голос, судя по всему, бабушки девочки, которая старается ее успокоить. Однако женщина не вмешивается в ход трансляции. На одном из видео мужчина заявляет: "Ну-ка целуй папу", и ребенок покорно это делает. Затем отец говорит, что любит дочку, и та сквозь слезы отвечает ему взаимностью.

По словам пользователей местных групп в соцсетях, мужчина вел подобные прямые эфиры с девочкой несколько дней подряд. Зрители в комментариях к трансляции возмущались таким поведением уральца. "Сволочь, руки убери от нее", – писали одни, другие отмечали, что нужно вызвать полицейских.

Полиция Краснотурьинска уже отреагировала на видео и допросила стримера. По данным правоохранителей, ранее мужчина был неоднократно судим. Последний раз осужден в 2011 году по статье "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью", передает портал Е1.ru со ссылкой на местных полицейских.

"Освободился в июле 2013 года. В Краснотурьинске проживает вместе с матерью и 5-летней дочерью", – уточнили в полиции.

Следственный комитет и прокуратура также начали проверку инцидента.





Александр Шульга старший помощник руководителя СУ СК РФ по Свердловской области Устанавливаются обстоятельства происшествия. Сотрудники организовывают опрос очевидцев, затребовали характеристики на членов семьи. По итогам проверки произошедшее получит правовую оценку.

В местной прокуратуре добавили, что оценят действия мужчины и проверят соблюдение требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних. Кроме того, будет дана правовая оценка деятельности органов системы профилактики по работе с этой семьей.



Отцовская любовь?

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Соседи по дому называют стримера буйным и рассказывают, что он часто устраивает пьяные посиделки с гостями. После допроса полицейские отпустили мужчину домой, обязав явиться к следователю по первому требованию. По словам самого родителя, ничего плохого в своем поведении он не видит, а целовал дочь, потому что как отец сильно ее любит.

"Да, признаю, матом выражался, неадекватный под таблетками был. Ребенок заплакал, я пытался успокоить. Я не знаю, там в соцсети сделали какие-то выводы. Отец не может поцеловать ребенка? Обнять, успокоить", – рассказал он в интервью телеканалу НТВ.

Бабушка девочки также защищает сына и говорит, что он сильно скучал по девочке, когда лежал в больнице из-за COVID-19.





бабушка девочки Я считаю, ничего плохого. Он в больнице был, дочка наскучалась, они играли. У нее никого нет, кроме нас, она нас и любит поэтому.

По данным правоохранителей, мать девочки проживает отдельно с новой семьей и не навещает дочку.

"В отношении мамы представители МВД проводят проверочные мероприятия с целью привлечения ее к административной ответственности за ненадлежащее воспитание дочери", – сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

По его словам, девочка была доставлена в больницу: травм и телесных повреждений у нее не обнаружено, но предстоит еще судебно-медицинская экспертиза. Ребенок не высказал негативного отношения к отцу, заключил представитель полиции.