В соцсетях обвинили жителя Урала в унижении маленькой дочери во время треш-стрима

Житель города Краснотурьинска в Свердловской области провел в интернете прямой эфир с участием маленькой дочери и возмутил соцсети. Пользователи обвинили мужчину в том, что он унижал ребенка: оскорблял, доводил до слез и замахивался на девочку. Региональные следователи уже взяли ситуацию на контроль и проводят проверку. При этом сам стример не видит ничего плохого в таких видео. Рассказываем подробности о скандальной трансляции.
"Целуй папу!"
Пользователей Сети возмутили трансляции 33-летнего жителя города Краснотурьинска в Свердловской области. На видеоотрывках, распространившихся в интернете, запечатлено, как мужчина нецензурно ругается в присутствии пятилетней дочери, замахивается на нее и доводит до слез. Отец все время повторяет одну и ту же фразу: "Сюда иди", хотя ребенок и так находится рядом и буквально в истерике кричит: "Я тут".
На заднем фоне слышен женский голос, судя по всему, бабушки девочки, которая старается ее успокоить. Однако женщина не вмешивается в ход трансляции. На одном из видео мужчина заявляет: "Ну-ка целуй папу", и ребенок покорно это делает. Затем отец говорит, что любит дочку, и та сквозь слезы отвечает ему взаимностью.
По словам пользователей местных групп в соцсетях, мужчина вел подобные прямые эфиры с девочкой несколько дней подряд. Зрители в комментариях к трансляции возмущались таким поведением уральца. "Сволочь, руки убери от нее", – писали одни, другие отмечали, что нужно вызвать полицейских.
Полиция Краснотурьинска уже отреагировала на видео и допросила стримера. По данным правоохранителей, ранее мужчина был неоднократно судим. Последний раз осужден в 2011 году по статье "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью", передает портал Е1.ru со ссылкой на местных полицейских.
"Освободился в июле 2013 года. В Краснотурьинске проживает вместе с матерью и 5-летней дочерью", – уточнили в полиции.
Следственный комитет и прокуратура также начали проверку инцидента.
В местной прокуратуре добавили, что оценят действия мужчины и проверят соблюдение требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних. Кроме того, будет дана правовая оценка деятельности органов системы профилактики по работе с этой семьей.
Отцовская любовь?
Соседи по дому называют стримера буйным и рассказывают, что он часто устраивает пьяные посиделки с гостями. После допроса полицейские отпустили мужчину домой, обязав явиться к следователю по первому требованию. По словам самого родителя, ничего плохого в своем поведении он не видит, а целовал дочь, потому что как отец сильно ее любит.
"Да, признаю, матом выражался, неадекватный под таблетками был. Ребенок заплакал, я пытался успокоить. Я не знаю, там в соцсети сделали какие-то выводы. Отец не может поцеловать ребенка? Обнять, успокоить", – рассказал он в интервью телеканалу НТВ.
Бабушка девочки также защищает сына и говорит, что он сильно скучал по девочке, когда лежал в больнице из-за COVID-19.
По данным правоохранителей, мать девочки проживает отдельно с новой семьей и не навещает дочку.
"В отношении мамы представители МВД проводят проверочные мероприятия с целью привлечения ее к административной ответственности за ненадлежащее воспитание дочери", – сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
По его словам, девочка была доставлена в больницу: травм и телесных повреждений у нее не обнаружено, но предстоит еще судебно-медицинская экспертиза. Ребенок не высказал негативного отношения к отцу, заключил представитель полиции.