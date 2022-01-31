Бабушка заступилась за треш-стримера, избившего мать в прямом эфире

Фото: tiktok.com/@pavel_prokudin

Бабушка волгоградского треш-стримера Павла Прокудина, который избил мать во время прямого эфира в TikTok, встала на защиту внука. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Ранее сообщалось, что во время стрима Прокудин избил мать и бабушку, которые сделали ему замечание из-за громкой музыки. Тем не менее пожилая родственница заявила, что внук не бил ее. Об этом же она сообщила полиции.

"Мать пришла пьяная, начала его обзывать, разбила телевизор, за который мы с ним вдвоем платили, все разбила, он и кинулся на нее. Мы платили-платили, она сама виновата. Он все для меня делает, таблетки кончились – он пойдет таблетки мне купит", – добавила женщина.

Бабушка Проскудина рассказала, что у Павла нервы не в порядке из-за ссор и скандалов с матерью. По мнению женщины, мать провоцирует сына, чтобы пригласить к себе жить неработающего возлюбленного.

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