Полиция начала проверку по заявлению кинопродюсера Тетерина об избиении соседом

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Полиция Москвы начала доследственную проверку после заявления кинопродюсера Олега Тетерина об избиении. Об этом сообщает ТАСС.

"Тетерин обратился в полицию с заявлением, что 1 февраля его избил сосед около дома на Тверской улице. Начата доследственная проверка", – рассказал источник из правоохранительных органов.

Сообщается, что Тетерин получил сотрясение мозга и ушибы мягких тканей головы.

Олег Тетерин известен как продюсер фильмов "Вий 3D", "В спорте только девушки" и некоторых других.

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