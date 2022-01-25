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Происшествия

14:03

Подозреваемого в нападении на вдову Градского вычислили по камерам в метро – СМИ

происшествия

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Подозреваемого в нападении на вдову певца Александра Градского Марину Коташенко задержали в метро благодаря камерам распознавания лиц. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что мужчину задержали на станции метро "Менделеевская".

Ранее сообщалось, что полицейские задержали одного из подозреваемых в нападении. Им оказался ранее судимый мужчина 1994 года рождения. В настоящее время правоохранители занимаются поиском остальных соучастников нападения.

О нападении на Коташенко стало известно 16 января. По информации СМИ, неизвестные похитили у женщины около 100 миллионов рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Следствие также проверяет версию об инсценировке ограбления.

Задержан один из подозреваемых в ограблении вдовы Градского

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