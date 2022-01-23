Полиция отпустила одного из подозреваемых по делу об ограблении вдовы Градского – СМИ

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Полиция отпустила одного из подозреваемых в ограблении вдовы российского певца Александра Градского актрисы Марины Коташенко, сообщает РЕН ТВ.

По информации телеканала, у ранее задержанного приезжего из Таджикистана оказалось алиби. Правоохранители отпустили его под обязательство о явке.

Отмечается, что в ходе изучения сотовой триангуляции выяснилось, что смартфон задержанного находился рядом с местом событий, однако он доказал полиции, что давал телефон на время родственнику, а сам в момент преступления был в другом месте.

О нападении на Коташенко стало известно 16 января. По информации СМИ, неизвестные похитили у женщины около 100 миллионов рублей. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Следствие также проверяет версию об инсценировке ограбления.

Журналист Андрей Караулов, который был другом Градского, рассказал, что ограбление Коташенко было организовано опытным человеком. По его словам, сама вдова музыканта не могла подстроить ограбление, поскольку это имело бы для нее серьезные последствия.