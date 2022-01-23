Полиция отпустила одного из подозреваемых по делу об ограблении вдовы Градского – СМИ

06:38
Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
Полиция отпустила одного из подозреваемых в ограблении вдовы российского певца Александра Градского актрисы Марины Коташенко, сообщает РЕН ТВ.
По информации телеканала, у ранее задержанного приезжего из Таджикистана оказалось алиби. Правоохранители отпустили его под обязательство о явке.
Отмечается, что в ходе изучения сотовой триангуляции выяснилось, что смартфон задержанного находился рядом с местом событий, однако он доказал полиции, что давал телефон на время родственнику, а сам в момент преступления был в другом месте.
О нападении на Коташенко стало известно 16 января. По информации СМИ, неизвестные похитили у женщины около 100 миллионов рублей. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Следствие также проверяет версию об инсценировке ограбления.
Журналист Андрей Караулов, который был другом Градского, рассказал, что ограбление Коташенко было организовано опытным человеком. По его словам, сама вдова музыканта не могла подстроить ограбление, поскольку это имело бы для нее серьезные последствия.
Полиция могла задержать подозреваемого в ограблении вдовы Градского
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: